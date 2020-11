Azerbeidzjan en Armenië beschuldigen elkaar opnieuw van geweld

Heel Ierland op zoek naar geliefde dolfijn Fungie die na 37 jaar is verdwenen: “Alsof een familielid is vermist”

30 oktober Hij is een van de beroemdste inwoners van Ierland en kwam 37 jaar geleden aan voor de kust van het schiereiland Dingle. Sindsdien bleef dolfijn Fungie altijd dicht in de buurt en is hij uitgegroeid tot een toeristische sterattractie. Maar de afgelopen twee weken is hij niet meer gezien en dat is nog nooit gebeurd. De Ieren zitten in zak en as. Het hele land zoekt naar hem. Gaan ze Fungie ooit nog weerzien?