Azerbeidzjaanse leger trekt tweede district in dat Armenië moet teruggeven

"Eenheden van het Azerbeidzjaanse leger zijn het district Kalbajar ingetrokken", meldde het ministerie van Defensie. Jerevan aanvaardde in het kader van het vredesakkoord om drie districten nabij Nagorno-Karabach terug te geven aan Bakoe. Azerbeidzjan nam enkele dagen geleden al de controle over in Aghdam en binnen enkele dagen volgt Latchin. Azerbeidzjan had de controle over de drie gebieden verloren in de jaren 90.