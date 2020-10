Azerbeidjan: “Beelden executievideo Armeniërs onecht”

Is een recente video waarin twee gevangengenomen Armeniërs in de betwiste regio Nagorno-Karabach terechtgesteld worden authentiek? Volgens Azerbeidjan zijn de via sociale media verspreide belden onecht, dit in tegenstelling tot Armenië. De Raad van Europa onderzoekt de mogelijke oorlogsmisdaad, meldt de BBC.

In een video die onder meer via de Telegram-app is verspreid, is te zien hoe twee Armeniërs zich overgeven aan Azerbeidjaanse troepen. In een tweede video lijkt het gevangengenomen duo opnieuw op te duiken. De pas krijgsgevangen gemaakte strijders zitten met de handen op de rug op een muurtje. Op de video is de zin ‘richt op hun hoofden’ te horen, waarna schoten van automatische wapens weerklinken en de twee neervallen. Het onderzoekscollectief Bellingcat heeft de executievideo bekeken, maar plaatst de ‘huiveringwekkende’ beelden niet online.

Vlaggen

De neergeschoten mannen dragen om zich de Armeense vlag en de vlag van de Republiek Artsach, de nieuwere naam van de niet-erkende republiek die Armeniërs in Nagorno-Karabach in 1991 uitriepen. De Armeense overheid heeft hen geïdentificeerd als Benik Hakobyan (73) en Yuri Adamyan (25).

Het Azerbeidjaanse ministerie van Defensie heeft de video’s onderzocht en bestempelt de beelden als fake. De neergeschoten mannen zouden te netjes neervallen, luidt het. De executiebeelden doken vanaf 15 oktober op Azerbeidjaanse accounts op Telegram, maar zijn daar inmiddels gewist.

De BBC en Bellingcat komen los van elkaar tot een andere conclusie. Zij konden aan de hand van online satellietbeelden exact achterhalen dat de beelden zijn gemaakt in het dorp Hadrut en vermoedelijk dateren van de vroege namiddag van 14 oktober. Het Azerbeidjaanse offensief tegen deze zuidelijke plaats begon op 9 oktober en eindigde zes dagen later met de inname. De Armeniërs worden toegesproken in het Russisch, terwijl de makers onderling Azerbeidjaans tegen elkaar spreken. Ook de vuurwapens en helmen die in de video’s opduiken, zijn eerder gezien op beelden van Azerbeidjaanse troepen.

Volledig scherm Beeld uit de executievideo. De twee Armeniërs hebben de Armeense vlag en de vlag van de Republiek Artsach rond zich. Vermoedelijk zijn ze hier nog in leven. © Bellingcat

Op de executievideo zou amper bloed te zien zijn. De BBC legde dit voor aan een voormalige Britse inlichtingenofficier en militair expert Rob Lee van het King’s College in Londen. “Hollywood geeft een vertekend beeld hoe schotwonden er uit zien”, aldus Lee. Zijn mening wordt gedeeld door de inlichtingenofficier die anoniem wenst te blijven:”Dit is een echte executie, dit zijn echte kogels. Dit is niet in scène gezet.”

De Raad van Europa heeft de executievideo in handen gekregen en is een onderzoek gestart. Het standrechtelijk executeren van krijgsgevangenen is een overtreding van de Conventie van Genève.

De twee ex-Sovjetrepublieken vechten al tientallen jaren om het bergachtige gebied, waar zo’n 145.000 mensen wonen. Nagorno-Karabach wordt gecontroleerd door Armenië, maar hoort bij Azerbeidzjan. Eind vorige maand laaide het conflict in alle hevigheid weer op. De strijd heeft sindsdien al aan bijna 5.000 mensen het leven gekost. Het islamitische Azerbeidzjan krijgt steun van Turkije, terwijl het orthodox-christelijke Armenië Rusland als bondgenoot heeft. Dit neemt niet weg dat Russisch president Vladimir Poetin eveneens nauwe banden onderhoud met de Azeri’s en instemde met wapenleveringen.