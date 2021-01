Axiom Space kiest vier mannen uit die als ruimtetoeristen naar ISS zullen vliegen: “Begin van nieuw tijdperk”

“Beheersba­re avond” in Rotterdam, 25 aanhoudin­gen

28 januari De Rotterdamse politie spreekt van een "beheersbare avond" in de stad en regio. In vergelijking met de afgelopen dagen deden er zich beduidend minder incidenten voor, aldus de politie, die ook gisteravond met veel mensen in de havenstad op straat was om rellen te voorkomen.