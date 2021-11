Avondlockdown in Nederland: winkels en horeca moeten om 17 uur deuren sluiten

Europese Commissie wil voorwaar­den voor reizen binnen de EU updaten en rekening houden met vaccinatie­graad

Nu Europa volop in de greep is van de vierde coronagolf, wil de Europese Commissie de voorwaarden voor reizen binnen de EU updaten. Zo stelt ze voor dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) voor het inkleuren van zijn wekelijkse coronakaart voortaan ook rekening houdt met de plaatselijke vaccinatiegraad. Wie niet gevaccineerd is en ook niet hersteld is van Covid-19 zou bij het reizen naar of vanuit een donkerrode zone sowieso in quarantaine moeten.

25 november