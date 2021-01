Avondklok in Nederland start vanaf 21 uur

Nederlan­ders willen avondklok omzeilen met koeriers­uni­for­men en ‘leenhonden’

19:45 In Nederland wordt vanaf zaterdag een avondklok ingevoerd. Onze noorderburen zoeken echter naar creatieve oplossingen om toch nog het huis uit te kunnen, zelfs vermomd als koerier of hondenwandelaar. Op tweedehandssites zit de verkoop van jassen van bezorgdiensten in de lift en de vraag naar ‘leenhonden’ stijgt.