Avondklok in Nederland blijft overeind

Vlaamse in Barcelona over rellen: “Ook vanavond zal er waarschijn­lijk onrust zijn”

12:49 Al verschillende dagen op rij zijn er rellen in Spaanse steden uit protest tegen de arrestatie van Pablo Hasél, een rapper die beledigende songteksten schrijft waarin hij onder andere koning Felipe beledigt. “Ook vandaag zal het onrustig worden”, zegt de Vlaamse Louise Schreurs, die in Barcelona studeert en gisteren aanwezig was bij de protesten.