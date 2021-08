Avondklok in Catalonië opnieuw verlengd door te slechte coronacijfers

80 procent volwassen Vlamingen volledig gevacci­neerd: kan Vlaanderen sneller versoepe­len?

10:28 Vlaanderen overschrijdt vandaag een cruciale mijlpaal: 80% van de volwassenen is volledig gevaccineerd, wat ons in de Europese top drie zet. Minister-president Jan Jambon (N-VA) maant de andere regio's aan om een tandje bij te steken, anders wil hij sneller dan zij versoepelen. “Het is moeilijk te verdedigen dat mensen in Turnhout geen volledige vrijheid kunnen hebben, omdat de vaccinatiecijfers in Brussel te laag zijn.”