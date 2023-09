Avondklok, binnenblijven en beperkingen: Australië “verklaart de oorlog” aan kattenprobleem

Australië worstelt al tientallen jaren met grote aantallen verwilderde katten, die de meest invasieve soort in het land blijken te zijn. Nu wil het land katten dwingen binnen te blijven of ze een avondklok geven omdat ze te veel andere dieren vermoorden.

Invasieve soorten, dieren die niet van nature in een land voorkomen, zijn de grootste veroorzakers van het verlies aan biodiversiteit in Australië, zo blijkt deze week uit een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Verwilderde katten zijn het meest invasief in het landschap en doden naar schatting twee miljard dieren per jaar, zo verklaart de Australische minister van Milieu, Tanya Plibersek.

De Australische regering kondigde deze week aan dat ze “de oorlog verklaart” aan deze invasieve katten door een ontwerpactieplan vrij te geven dat maatregelen bevat zoals het creëren van programma’s voor recreatieve jagers om verwilderde katten af te schieten en het euthanaseren van sommige katten die in het wild gevangen worden.

Australië worstelt al lang met het probleem van verwilderde katten en probeerde in het verleden verschillende maatregelen te nemen met programma’s om ze op te vangen, af te schieten en te vergiftigen. Toch is de aandacht pas de laatste jaren verschoven naar huiskatten. De gevolgen van huiskatten en wilde katten “vloeien in elkaar over”, vertelt Sarah Legge, een professor aan de Australian National University, aan The New York Times. “Huisdieren kunnen zwerfkatten worden en zwerfkatten kunnen wilde katten worden. En ze kunnen ook de andere kant op gaan.”

Eén huiskat doodt gemiddeld ongeveer 186 zoogdieren, vogels, reptielen en kikkers per jaar, vergeleken met de 748 dieren die één verwilderde kat kan doden, ontdekte het onderzoek van Legge. Omdat huiskatten echter in hogere aantallen voorkomen in buitenwijken, is het totale aantal dieren dat ze per hectare in de buitenwijken doden hoger dan het aantal dat verwilderde katten in het bos doden.

Avondklok, binnenblijven en beperkingen

Om de biodiversiteit van het land te beschermen, is de regering volgens The New York Times op zoek naar oplossingen voor het kattenprobleem. Het nieuwe voorstel van de regering richt zich nu voor het eerst dus ook op huiskatten. De regering overweegt de mogelijkheid van een avondklok voor katten, bevel tot binnenblijven en het beperken van het aantal katten dat huishoudens mogen bezitten.

Deze ideeën om kattenpopulaties in te perken zijn niet helemaal nieuw. Verschillende lokale overheden in Australië vertrouwen al op dit soort regels om hun ecosystemen te beschermen. Het voorstel zou de regels standaardiseren en lokale overheden meer autoriteit geven om ze naar behoefte uit te breiden. Het Australische publiek lijkt de maatregelen grotendeels te steunen.