Auto’s in brand gestoken in meerdere steden in Nederland

Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Rotterdam, Harderwijk, Veenendaal en Barendrecht gingen auto’s in vlammen op. In Oss moesten vijftien woningen worden geëvacueerd, nadat er brand was uitgebroken in een gasverdeelstation. In Uithoorn vloog een buurtcentrum in brand. In Apeldoorn brak brand uit op een balkon van een woning. Volgens lokale media ontstond de brand door vuurwerk op het balkon. Ook in Leiden ging een gebouw in vlammen op.