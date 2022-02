Autoriteiten draaien non-stop Barry Manilow om 'Konvooi van de Vrijheid’ te verjagen aan parlement in Nieuw-Zeeland

De autoriteiten in Nieuw-Zeeland draaien non-stop de grootste hits van de Amerikaanse zanger Barry Manilow in een poging actievoerders te verjagen die al sinds dinsdag post hebben gevat aan het parlement. Ze protesteren tegen de verplichte vaccinatie en de coronarestricties in het land.

De nummers worden gedraaid in een loop van 15 minuten, samen met de Macarena. De demonstranten antwoorden ook met muziek, met nummers als ‘We’re Not Gonna Take It’ van Twisted Sister.

Het protest begon dinsdag, toen een konvooi van voertuigen naar het parlement in de hoofdstad Wellington reed. De honderden actievoerders lieten zich inspireren door de protesten in Canada.

Het ‘Konvooi van de Vrijheid’ blokkeert heel wat straten in de hoofdstad. In de loop van de week bleven nog maar enkele tientallen actievoerders over, maar hun aantal groeide dit weekend weer.

Donderdag arresteerde de politie 122 demonstranten. Aanvankelijk werd geprobeerd om hen te verdrijven door de sproeiers aan te zetten op het gazon waar ze kampeerden. De actievoerders beantwoordden dat door greppels te graven en geïmproviseerde afvoerleidingen te maken om het water af te voeren.

Omdat die tactiek geen resultaat had, besloot de speaker van het parlement Trevor Mallard een nieuwe aanpak te proberen: de hits ‘Mandy’ en ‘Could It Be Magic’ van Barry Manilow draaien, samen met de Macarena en enkele informatieve coronaboodschappen, in een eindeloze loop van 15 minuten.

Nieuw-Zeeland hanteert al twee jaar heel strikte coronaregels, zoals lockdowns en het sluiten van de grenzen, om het coronavirus de baas te blijven. Vaccinatie tegen Covid-19 is verplicht voor wie in de gezondheidszorg, bij de ordediensten en in het onderwijs werkt. Wie weigert, riskeert ontslag. Een vaccinatiecertificaat moet ook voorgelegd worden in de restaurants, bij sportevenementen en religieuze diensten.

De regels zijn echter steeds minder populair. Polls laten zien dat er groeiend ongenoegen is met de regering van premier Jacinda Ardern. Er is de jongste maanden toenemend protest.

