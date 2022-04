Autoritaire premier Jansa verliest Sloveense verkiezingen

Zelfs in veilige delen van Oekraïne voelt iedereen oorlogs­stress

Het dagelijks leven in Oekraïne gaat gewoon door in de gebieden waar de oorlog niet woedt. Mensen doen boodschappen in volle winkels en gaan naar hun werk, kinderen spelen in speeltuinen. Maar wie even onder de oppervlakte kijkt, ziet ook in die veilige regio's veel verborgen leed. “Iedereen kent wel iemand die op de vlucht is geslagen. Iedereen voelt de stress”, zegt Arnold van der Werff aan persagentschap ANP. De Nederlander is voor het Rode Kruis actief in de stad Oezjhorod.

24 april