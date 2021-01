Autoritaire leiders grijpen wantoestanden in VS aan om westerse democratie te bekritiseren

Leiders over de hele wereld reageren geschokt op de bestorming van het Capitool in Washington, DC gisteren, nadat Trump zijn aanhangers had opgeruid met een vlammende toespraak waarin hij zei dat zijn Democratische tegenstander Joe Biden de presidentsverkiezingen gestolen had. Volgens verscheidene landen waaronder Rusland, China en Iran is de chaos van gisteren het bewijs dat de westerse democratie een falend model is.

China vergelijkt het geweld in Washington met de protesten die het land zelf de kop indrukt in Hongkong. Rusland beschouwt het drama in de Amerikaanse hoofdstad als een bewijs van zwakte van de westerse democratie. Iran noemt Trump een niet in te tomen dreiging voor de internationale veiligheid. Bondgenoten van de Verenigde Staten veroordelen zowel Trump als de aanval op het Capitool, maar hebben er vertrouwen in dat de Amerikaanse democratie uiteindelijk zal zegevieren.

Rusland

“Het verkiezingssysteem in de Verenigde Staten is ouderwets en komt niet tegemoet aan de moderne democratische standaarden, creëert opportuniteiten voor talloze schendingen, en de Amerikaanse media zijn het instrument geworden van een politieke strijd", zegt Maria Zakharova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Konstantin Kosachyov, voorzitter van de commissie internationale zaken van het Russische hogerhuis lijkt zich te verkneukelen, al ontkent hij dat zelf: “De viering van de democratie is voorbij. Dit is, helaas, het dieptepunt, en dat zeg ik zonder ook maar een beetje te glunderen. Amerika leidt niet langer de weg en heeft daarmee alle recht verloren om die te bepalen. En zeker om die op te leggen aan anderen.”

China

China vergelijkt de bestorming van het Capitool met de vaak gewelddadige protesten in Hongkong waarin gevraagd wordt om meer democratie. Die protesten werden echter door een streng optreden van de Chinese autoriteiten en door de coronapandemie de kop ingedrukt. “We wensen ook dat het Amerikaanse volk zo snel mogelijk vrede, stabiliteit en veiligheid zal hebben”, zegt Hua Chunying, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Iran

“De gebeurtenissen in Amerika tonen aan wat een mislukking de westerse democratie is... Een populistische man heeft de reputatie van dit land geschaad”, stelt de Iraanse president Hassan Rouhani in een televisietoespraak.

“Een schurkachtige president die wraak zocht tegen zijn EIGEN volk heeft de voorbije 4 jaar veel ergere dingen gedaan tegen ons volk - en anderen. Wat verontrustend is, is dat dezelfde man een ONGECONTROLEERDE autoriteit heeft om een kernoorlog te beginnen: een veiligheidsprobleem voor de hele internationale gemeenschap”, aldus de Iraanse buitenlandminister Javad Zarif.

Zimbabwe

De Zimbabwaanse president Emmerson Mnangagwa verwijt Trump hypocrisie. “Vorig jaar verlegde president Trump pijnlijke economische sancties voor Zimbabwe, om bezorgdheden om de Zimbabwaanse democratie. De gebeurtenissen van gisteren tonen aan dat de VS geen moreel recht hebben om een ander land te straffen onder het mom van het behoud van de democratie.”

Verenigde Naties

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is "bedroefd” om de gebeurtenissen aan het Capitool, reageert zijn woordvoerder. “In dergelijke omstandigheden is het belangrijk dat politiek leiders bij hun aanhangers de nood beklemtonen om zich te onthouden van geweld, en om de democratische processen en de rechtsstaat te respecteren”, aldus Stéphane Dujarric.

Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron benadrukte gisteren in een videoboodschap op Twitter de vriendschap tussen Frankrijk en de VS. “Wat vandaag in Washington, DC is gebeurd, is Amerika niet. Zeker niet”, aldus de Fransman.

Duitsland

Duits bondskanselier Angela Merkel zei in een toespraak op televisie dat de beelden van de bestorming van het Amerikaans Congres haar “boos en verdrietig” maken. “Ik ben er vrij zeker van dat de vrienden van de VS er hetzelfde over denken, de miljoenen mensen die de Amerikaanse democratische traditie bewonderen”, klinkt het voorts.

Israël

“De Amerikaanse democratie heeft me altijd geïnspireerd”, reageert de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, al jaren een bondgenoot van Trump. “Wetteloosheid en geweld zijn het tegenovergestelde van de waarden die Amerikanen en Israëliërs koesteren. Wat gisteren in het Capitool gebeurd is, is een schande en moet streng veroordeeld worden. Ik ben er zeker van dat de Amerikaanse democratie zal zegevieren, zoals altijd.”

Mexico

“We gaan ons niet mengen in deze zaken. Het is aan de Amerikanen om deze op te lossen”, reageert de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador. “We hopen dat er vrede zal zijn, dat de democratie - die de wil van het volk is - zal zegevieren.” Hij beschuldigde de socialemediabedrijven ook van censuur nadat ze Trumps accounts op slot deden.

Brazilië

De extreemsrechtse president van Brazilië blijft Trump steunen en grijpt zijn kans aan om elektronisch stemmen in eigen land te ontmoedigen. “Wat was in feite de oorzaak van deze hele crisis? Het gebrek aan vertrouwen in de stemming”, reageert president Jair Bolsonaro. “Hier in Brazilië zal het hetzelfde zijn als je elektronische stemt. Fraude bestaat.”

Verenigd Koninkrijk

De Britse premier Boris Johnson noemde de gebeurtenissen in de VS op Twitter een “schande”. “Het is nu essentieel dat er een vreedzame en ordentelijke machtsoverdracht is", klinkt het.

Europese Unie

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op Twitter dat ze gelooft in de kracht van de Amerikaanse instellingen en democratie. “Een vreedzame machtsoverdracht is de kern. Joe Biden won de verkiezingen. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken als de volgende president van de VS.”

India

“Van streek door het nieuws over de rellen en geweld in Washington, DC. Het democratisch proces mag niet omvergeworpen worden door onwettige protesten”, tweette de Indische premier Narendra Modi.

Nieuw-Zeeland

“Wat er gebeurt in de VS, is verkeerd”, zegt de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. “De democratie - het recht van het volk om te stemmen, hun stem te laten horen en dat dat die beslissing dan vredevol gerespecteerd wordt, mag nooit ongedaan gemaakt worden door een meute. Onze gedachten zijn bij iedereen die verdrietig is door de gebeurtenissen van vandaag. Ik twijfel eraan dat de democratie zal zegevieren.”

