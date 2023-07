Automobilist rijdt twee mensen dood op drie maanden tijd op dezelfde boulevard in Frankrijk

KIJK. Duitse vrachtwa­gen­chauf­feur gaat door het lint en rijdt klimaatac­ti­vis­ten omver

In de Duitse stad Stralsund, in het noordoosten van het land, heeft een vrachtwagenchauffeur woensdagmiddag klimaatactivisten aangevallen die op de weg aan het protesteren waren. In een video van het incident is te zien hoe de man de activisten eerst gewelddadig van de weg probeert te sleuren, waarna hij terug in zijn vrachtwagen stapt en hen aanrijdt.