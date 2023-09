Automobilist overleeft vijf dagen lang in gecrashte pickup-truck op bodem van dertig meter diep ravijn

KIJK. Na vijf dagen gered uit autowrak op bodem van ravijn

Afgelopen zaterdag kwam bij de hulpdiensten in Kern County, in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië, een melding binnen over een gecrasht voertuig op de bodem van een ravijn. Getuigen hadden een pickup-truck zien liggen, zo’n dertig meter diep in een ravijn langs een steile heuvel in de beurt van het plaatsje Bakersfield. Toegesnelde reddingswerkers daalden af naar het voertuig en vonden de bestuurder in het autowrak, verklaart de brandweer.

Een brandweerman die met een touw was afgedaald stelde vast dat de automobilist gewond was en al vijf dagen, sinds afgelopen dinsdag, vastzat in zijn truck op de bodem van het ravijn. Uiteindelijk daalden nog drie extra brandweermannen af om de gewonde chauffeur uit zijn benarde positie te bevrijden. Op beelden gedeeld door de brandweer is te zien hoe de man op een brancard naar boven wordt gebracht.

Eens boven werd de bestuurder van de pickup-truck eerst per ambulance en nadien per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de man is geen informatie vrijgegeven. Ook over de oorzaak van het verkeersongeval is nog geen duidelijkheid.

