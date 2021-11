Autobestuurder wordt op Franse vierbaansweg geraakt door kogel van jager en overlijdt

Bizar Jager schiet per ongeluk zijn zoon neer nabij Belgische grens

In het Noord-Franse Bouvignies, een gemeente op amper 10 kilometer van de Belgische grens, heeft een jager gisteren per ongeluk zijn 18-jarige zoon neergeschoten. Die werd geraakt in de buik. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Bij een ander jachtongeval in de Franse Ardennen, kwam wel een man om het leven.

25 november