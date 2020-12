Auto rijdt in op voetgangers in Duitse stad Trier: vijf doden waaronder een baby

In de Duitse stad Trier zijn vijf doden - waaronder een baby - en 15 gewonden gevallen nadat een 51-jarige Duitser opzettelijk met een terreinwagen op mensen in een voetgangersgebied is ingereden. De bestuurder van de wagen is aangehouden. Volgens de politie is er geen sprake van een politiek motief voor het bloedbad. Justitie sluit niet uit dat psychiatrische problemen een rol speelden. De automobilist was onder invloed van alcohol.

Om 13u48 ontving de politie de eerste noodoproepen in de centrale. Een grijze SUV raasde aan hoge snelheid door het voetgangersgebied, en liet een spoor van vernieling achter over een afstand van ongeveer 1 km. De politie heeft heel snel gehandeld. Er zaten welgeteld vier minuten tussen de eerste oproep en de arrestatie van de bestuurder. Op sociale media circuleren beelden van zijn arrestatie. Het gaat om een 51-jarige Duitser uit de regio Trier-Saarburg.

Over zijn motief is nog niets geweten. Hij zou de jongste dagen niet meer thuis zijn geweest, maar in zijn wagen hebben geleefd. Volgens een buurman kampte hij met psychiatrische en familiale problemen, en had hij geldgebrek. En ook justitie sluit niet uit dat psychiatrische problemen een rol hebben kunnen gespeeld. Maar of dat hetgeen is dat hem tot deze daad heeft gedreven, is nog niet bekend. Tijdens zijn dolle rit was de bestuurder onder de invloed van alcohol. De bestuurder wordt momenteel verhoord.

De dader gold bij de autoriteiten niet als gevaarlijk, zoals bijvoorbeeld geradicaliseerde moslims of rechtse extremisten. Hij zou willekeurig mensen hebben aangereden.

“Zigzaggend”

Tientallen mensen die in de binnenstad van Trier waren, hebben de aanval zien gebeuren. Onder de vijf dodelijke slachtoffers zijn een baby van negen maanden, een vrouw van 25, een man van 45 en een 73-jarige vrouw. De moeder van de baby ligt in het ziekenhuis. Er zijn in totaal 15 gewonden, waaronder 4 zwaargewonden.

De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Rijnland-Palts zei dat aan de route die de man in zijn auto aflegde te zien was dat de aanval opzettelijk was. “Hij is zigzaggend gereden om zoveel mogelijk leed te berokkenen aan de voetgangers”, aldus minister Roger Lewentz.

Gruwelijke taferelen

Een emotionele burgemeester van Trier had het over “gruwelijke taferelen”: “Ik ben meteen door de binnenstad gelopen, en het was echt verschrikkelijk”, aldus Leibe.

Volledig scherm De ravage is groot in Trier na de dolle rit van een 51-jarige chauffeur. © AFP

De minister-president van de deelstaat Rijnland-Palts, Malu Dreyer, reageerde geschokt op wat er is gebeurd in haar woonplaats. “Mijn diepste medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de doden. Ik wens alle gewonden een spoedig herstel toe”, schreef ze op Twitter.

