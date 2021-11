Auto rijdt in op Amerikaanse kerstparade: zeker twintig gewonden

Publicatie genderneu­traal voornaam­woord 'iel' in Frankrijk veroor­zaakt controver­se

In Frankrijk is een nieuw genderneutraal voornaamwoord in het populaire woordenboek Le Petit Robert gepubliceerd: ‘iel’. Het is een samentrekking van het Franse ‘il’ en ‘elle’. Verschillende politici zijn verontwaardigd en vragen aan de waakhond van de Franse taal, Académie française, om een standpunt in te nemen.

19 november