Auto rijdt in op Amerikaanse kerstparade: vijf doden en meer dan 40 gewonden, onder wie kinderen

De vermoedelijke bestuurder van de auto is aangehouden en zit vast. Over een mogelijk motief is nog niets bekend, meldt de politie op een persconferentie. De betrokken auto is inmiddels door de politie gelokaliseerd, maar het onderzoek naar de toedracht van het incident verkeert nog in een opstartfase. Volgens de brandweer zijn elf volwassenen en twaalf kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Ziekenhuizen in de buurt maken melding van 28 patiënten die in verband met de aanrijding worden behandeld. Drie van hen zouden in kritieke toestand verkeren. Dat meldt CNN.