Auto rijdt in op Amerikaanse kerstparade: meerdere doden en gewonden, onder wie kinderen

Een automobilist is rond vijf uur 's middags plaatselijke tijd in Waukesha (Milwaukee) in de Amerikaanse deelstaat Wisconsin met een SUV ingereden op een kerstmisoptocht. Na het incident werden twaalf kinderen en elf volwassenen naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens politiechef Dan Thompson zijn er “verschillende doden” gevallen - een exact aantal werd niet genoemd. Ooggetuigen hebben het over tientallen mensen die na de passage van het voertuig op de grond lagen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of het om een een ongeval of een aanslag gaat. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.