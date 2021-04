Auto rijdt in op agenten bij Capitool in Washington: 1 agent gestorven, verdachte doodgeschoten

Het Amerikaanse parlementsgebouw Capitool in Washington is op slot gegaan nadat er een voertuig inreed op enkele agenten van U.S. Capitol Police. Twee agenten raakten gewond, eentje overleed later aan zijn verwondingen. De verdachte werd neergeschoten toen hij de agenten met een mes wilde belagen en bezweek ook aan zijn verwondingen. Volgens de politie zou er geen link zijn met terrorisme.

Het incident vond plaats in de buurt van het parlementsgebouw, volgens media bij de versperring aan de kant van de Senaat. Volgens een verslaggever van Bloomberg stapte de verdachte met een mes uit de auto, voordat die persoon door de politie werd neergeschoten. De verdachte bezweek aan zijn verwondingen, melden media, waaronder The New York Times. Twee gewonde agenten zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Daar stierf één agent later aan zijn verwondingen.

Eerder werd bekend dat het complex in lockdown was gegaan in verband met een veiligheidsprobleem buiten. Iedereen in het parlementsgebouw werd verzocht binnen te blijven en weg te blijven van ramen en deuren, meldden personen in het complex op Twitter. Politievoertuigen en agenten grendelden meteen alle wegen in de omgeving af.

Veiligheidshekken na bestorming

Het Capitool werd begin januari nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump, tot afgrijzen van velen. Er vielen toen vijf doden. Na de bloedige stormloop werden op enige afstand van het gebouw veiligheidshekken geplaatst. Die zouden na verloop van tijd weer verwijderd worden. Daar waren de autoriteiten nog maar net mee begonnen.

Volgens de politie zou er geen link met terrorisme zijn, maar dat wordt verder onderzocht. De baas van de politie in Washington zei dat er geen acute dreiging meer is. Over het motief van de dader is nog niets bekend, over zijn identiteit heeft de politie niets gezegd. Hij zou een strafblad hebben gehad.