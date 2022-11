Auto rijdt door muur van parkeergarage in Nederland en komt ondersteboven op schoolplein terecht

Belgische klimaatac­ti­vist die zich vastplakte aan ‘Meisje met de parel’ in beroep tegen gevangenis­straf

De Belgische klimaatactivist Wouter Mouton, die vorige week zijn hoofd vastplakte aan het kunstwerk ‘Meisje met de parel’ in het Mauritshuis in Den Haag, gaat in beroep tegen zijn celstraf. Dat bevestigt zijn advocaat. Mouton kreeg gisteren een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan één voorwaardelijk, opgelegd.

3 november