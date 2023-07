Auto ramt schoolgebouw in Wimbledon: meisje (8) overleden, meerdere gewonden

PORTRET. De Vlaamse halalsla­ger die voor Oekraïne ging vechten, maar een spion van Poetins ‘bloedhond’ bleek

Khuseyn Dzhambetov is een Tsjetsjeen die in Oekraïne tegen de Russen ging vechten. Hij groeide daar uit tot een held. Maar nu is hij overgelopen en knuffelt hij letterlijk met ‘de bloedhond van Poetin’, Ramzan Kadyrov. De Oekraïners denken dat hij altijd al een spion is geweest. En niet zomaar één. Want hij spreekt Nederlands met een zwaar Limburgs accent en blijkt jarenlang een slagerij gerund te hebben in een doordeweekse Vlaamse straat.