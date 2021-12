Auto en vermoedelijk menselijke resten gevonden van Amerikaanse student in kreek, 45 jaar na zijn verdwijning

De Haan COLD CASE. Carola (16) werd in 1996 zo zwaar toegeta­keld dat doodsoor­zaak niet meer te achterha­len was. En wat heeft haar moord te maken met de verdwij­ning van Maddie McCann in 2007?

Iedereen dacht dat ze aan het feesten was op Rock Torhout, in werkelijkheid lag de 16-jarige Carola Titze dood in de Duinenbossen. De dader had het meisje zo zwaar toegetakeld dat de doodsoorzaak nauwelijks kon achterhaald worden. Een jongeman waarmee Carola al enkele dagen optrok kwam al snel in beeld als verdachte, maar ondanks een robotfoto werd hij nooit gevonden. Waarom moest Carola dood? In de zoektocht naar de moordenaar vinden de speurders bijna 25 jaar later een spoor dat gelinkt is met de verdwijning van het Britse meisje Maddie McCann.

