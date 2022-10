Auteur Salman Rushdie blind uit één oog en kan hand niet meer gebruiken als gevolg van steekpartij

De gevolgen van de steekpartij in augustus beginnen duidelijk te worden voor de schrijver Salman Rushdie (75). In een interview met de Spaanse krant ‘El País’ vertelt zijn manager Andrew Wylie dat hij uit één oog niet meer kan zien en dat hij één van z’n handen niet meer kan gebruiken.

“Hij had drie serieuze verwondingen in de nek en ongeveer 15 andere verwondingen aan zijn bovenlichaam. Het was een brutale aanval”, vertelt Wylie. Eén van zijn handen kan Rushdie niet meer gebruiken omdat de zenuwen in die arm doorgesneden zijn.

Of de auteur nog in het ziekenhuis ligt, wilde z'n manager niet zeggen aan ‘El País’. “Hij zal leven, dat is het belangrijkste”, aldus Wylie. Hij wilde niets kwijt over de locatie van Rushdie.

De schrijver van ‘De duivelsverzen’ werd midden augustus neergestoken toen hij op het punt stond een lezing te geven in het stadje Chautauqua in de Amerikaanse staat New York. Het motief van de 24-jarige verdachte Hadi Matar was toen niet meteen duidelijk en hij bleef z'n onschuld volhouden.

In 1989 sprak de toenmalige Iraanse ayatollah Ruhollah Khomeini, de hoogste religieuze leider van de Islamitische republiek, een fatwa uit waarin opgeroepen werd tot de dood van Rushdie. Zijn roman ‘De duivelsverzen’ noemde de ayatollah godslasterlijk en anti-islamitisch.

Rushdie moest daarna tien jaar lang onderduiken met constante bescherming van de Britse politie. Recent zou hij terug relatief vrij kunnen leven. In 2016 werd hij Amerikaans staatsburger en woonde hij in New York City. Rushdie werd in India geboren in een moslimgezin en is een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Bekijk hieronder een portret van de auteur.

Lees ook: