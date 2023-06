Auteur E. Jean Carroll mag opnieuw zaak aanspannen tegen Trump wegens smaad, bovenop eerdere veroordeling

Britse vrouw (44) krijgt 28 maanden cel omdat ze abortuspil nam na wettelijke limiet

De Britse Carla Foster (44) nam tijdens de eerste lockdown in 2020 de abortuspil na de wettelijke limiet en is daarom veroordeeld tot meer dan 2 jaar gevangenisstraf. De moeder van drie kinderen had de medicatie gekregen na een consultatie op afstand, waar ze niet eerlijk was over hoe lang ze al zwanger was. Haar veroordeling maakt heel wat gevoelens los in de Britse samenleving, waar nu gesproken wordt over een “archaïsche wet” die “dringend hervormd moet worden”.