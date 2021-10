Australische zwemt voor 44ste keer van Engeland naar Frankrijk en vestigt record

Na ongeveer 34 kilometer en zo’n 10 uur in het water kwam de zwemster in het Noord-Franse Pointe de la Courte Dune aan. Met haar record wil ze naar eigen zeggen meisjes inspireren en hun tonen dat alles mogelijk is. Voor ze in het Britse graafschap Kent in het water dook, zei ze: “Ik denk dat vrouwen soms niet genoeg erkenning krijgen voor hun prestaties. Vrouwelijke voorbeelden hebben was fantastisch voor mij.”