Australische toerist ernstig gewond na val in zinkgat

Zeldzaam zware regenval en overstro­min­gen in Golfstaten

In de Golfregio hebben sterke regenval en ongebruikelijke overstromingen geleid tot veel schade. Beelden van lokale tv-zenders toonden donderdag massa’s water in de straten van de anders door droogte en hitte geplaagde regio. In Qatar, gastland van het wereldkampioenschap voetbal bij de mannen, waarschuwde de overheid tot het weekend voor onweer en windvlagen. Op videobeelden van de krant ‘Al Sharq’ is te zien hoe de zeeboulevard overstroomd was.

28 juli