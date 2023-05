Australische TikTokker waarschuwt volgers met verbrand gezicht voor de zon: “Dit is hoe huidkanker er écht uitziet”

Voormalig Au­di-top­man Stadler bekent schuld in fraudepro­ces ‘dieselgate’

De voormalige topman van de Duitse autobouwer Audi, Rupert Stadler (60), heeft vandaag in München schuldig gepleit in het fraudeproces rond ‘dieselgate’, dat gaat over het installeren van sjoemelsoftware in dieselauto’s. Stadler werd ervan beschuldigd de verkoop van de gemanipuleerde auto’s niet te hebben stopgezet nadat het schandaal bekend werd.