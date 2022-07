Australische tiener gestorven in Syrische gevangenis, zegt zijn familie

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is de zeventienjarige Yusuf Zahab “om onduidelijke redenen” gestorven in de gevangenis van al-Sinaa in het noorden van Syrië. De door de Koerden geleide milities houden in die gevangenis verdachten van Islamitische Staat (IS) vast. Begin 2022 werden daar al zware gevechten gesignaleerd tussen IS-strijders en door de Verenigde Staten geleide strijdkrachten.

Elf jaar

Yusuf Zahab was 11 jaar oud toen hij in 2015 door geradicaliseerde familieleden naar Syrië werd gebracht. Hij werd in 2019 zonder aanklacht gevangen gezet. Zijn familie in Sydney zegt dat ze “er kapot van zijn en boos zijn” omdat de 17-jarige jarenlang om hulp had gesmeekt. Australië heeft eerder gezegd dat het te gevaarlijk is om zijn burgers te repatriëren.

Gevechten

Het is onduidelijk wanneer of hoe Yusuf precies om het leven is gekomen. Rechtenorganisaties zeggen dat hij in januari gewond raakte toen de Islamitische Staat een gevangenis aanviel in het door Koerden gecontroleerde noordoosten van Syrië, in een poging om hun strijders te bevrijden. Koerdische strijdkrachten, met steun van de VS, vochten een week lang tegen de militanten, waarbij meer dan 180 doden vielen.

“Yusuf hoefde niet te sterven”

In die periode vertelde Yusuf zijn familie via geluidsopnames dat hij bang was dat hij “elk moment kon sterven” toen de gevechten heviger werden. “Ik heb veel bloed verloren. Er zijn hier geen dokters, er is niemand die me kan helpen,” zei hij.

Yusuf behoorde tot de ongeveer 850 kinderen die na de val van IS in 2019 in de gevangenis waren vastgezet voor het geval ze een risico vormden, aldus de VN-kinderliefdadigheidsorganisatie Unicef. Zijn familie beschreef hem als een gelukkig en meelevend kind dat hield van sport, school en spelen met zijn neefjes en nichtjes.

“Zelfs in de laatste berichten die we van Yusuf ontvingen, vroeg hij ons om zijn moeder te vertellen dat hij van haar hield en haar miste,” zeiden ze in een verklaring. “Yusuf hoefde niet te sterven.”