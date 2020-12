Australische surfer met zware verwondingen van haai peddelt zelf terug naar kust en stapt nog 300 meter voor hulp

EU en Verenigd Koninkrijk zouden dicht bij deal over visserij staan

6 december De onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn dicht bij een overeenstemming over visserij, al maanden één van de drie belangrijkste twistpunten in hun moeizame overleg over een handelsakkoord. Het is vooral de onenigheid over de regels voor eerlijke concurrentie tussen Britse en Europese bedrijven die een overeenkomst nog in de weg staat, zeggen bronnen in beide kampen.