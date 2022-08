Australische senator noemt Britse Queen een kolonisator tijdens eedaflegging in parlement

De inheemse senator Lidia Thorpe zette kwaad bloed in het Australische parlement omdat ze tijdens haar eedaflegging de Britse Queen een kolonisator heeft genoemd. Officieel valt Australië nog steeds onder het zeggenschap van de Queen, maar dat is volgens Thorpe volledig achterhaald.

Thorpe, een senator van de Australische Groenen, werd berispt door haar parlementaire collega’s, waarvan er één riep: “Je bent geen senator als je het niet ernstig neemt”. Thorpe was vorige week niet in het parlement toen andere senatoren officieel werden beëdigd en legde daarom maandagmorgen haar eed af. Thorpe stond vooraan de senaat met haar rechtervuist in de lucht en werd gevraagd de woorden op een kaart te herhalen.

“Ik, soeverein, Lidia Thorpe, zweer plechtig en oprecht dat ik trouw zal zijn aan de koloniserende hare majesteit koningin Elizabeth II”. Het woord “koloniserend” staat uiteraard niet in de formele eed. De voorzitter van de Senaat, Sue Lines, interrumpeerde, terwijl andere senatoren begonnen te roepen. “U bent verplicht de eed te herhalen zoals die op de kaart staat”, zei Lines tegen de senator van de Groenen. “Zeg alstublieft de eed op.”

Thorpe tweette later “sovereignty never ceded” (soevereiniteit nooit afgestaan) terwijl ze een foto deelde van haar eedaflegging.

“Koloniaal project”

Sectie 42 van de Australische grondwet bepaalt dat “elke senator en elk lid van het Huis van Afgevaardigden de eed moet afleggen en onderschrijven”. Maar professor Anne Twomey, een grondwetsdeskundige aan de Universiteit van Sydney, zei dat het onduidelijk was of het niet afleggen van de eed iemand zou verhinderen zijn plaats in het federale parlement in te nemen. “Aangezien dit een interne procedure in het parlement is, betwijfel ik of het gerechtelijk afdwingbaar is”, vertelde ze aan Guardian Australia.

Thorpe beschreef vorige maand Australië als een “koloniaal project” en zei dat de nationale vlag haar niet vertegenwoordigt. “De vlag vertegenwoordigt de kolonisatie van dit land en heeft geen toestemming om hier te zijn. Er is nooit toestemming geweest, er is geen verdrag, dus die vlag vertegenwoordigt mij niet”, zei ze nog tegen de televisiezender Channel 10.

De assistent-minister voor de republiek, Matt Thistlethwaite, zei vorige week ook tegen de kranten dat het zweren van trouw aan de koningin “archaïsch en belachelijk” is. “Het is niet representatief voor het Australië waarin we leven en het bewijst eens te meer waarom we moeten gaan praten over een republiek met een eigen staatshoofd”, zei hij. “We zijn niet langer Brits”.