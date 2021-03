Australische premier toont begrip voor Europese blokkering export AstraZeneca-vaccins maar vraagt om beslissing te herzien

Paus haalt tijdens bezoek aan Irak uit naar "waanzinni­ge barbaars­heid" van Islamiti­sche Staat tegen de jezidi's

15:16 Paus Franciscus is vrijdag om 11.55 uur Belgische tijd in Bagdad geland voor het eerste en driedaags bezoek van een paus aan Irak en zijn eerste buitenlandse reis sinds de uitbraak van de Covid-19-pandemie. "Ik ben blij weer te reizen na vijftien maanden”, zei de Argentijnse kerkleider aan boord van het vliegtuig. Het bezoek is ‘een plicht’ aan het sedert vele jaren geschonden land, voegde hij eraan toe. Paus Franciscus haalde in een toespraak uit naar de “waanzinnige barbaarsheid” van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in 2014 tegen de jezidische minderheid in Irak.