Australische premier: “Assange is na rechtszaken vrij om terug naar huis te keren”

Vader van Assange hoopt op gratie van nieuwe president Biden

29 december De vader van WikiLeaks-oprichter Julian Assange hoopt dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zijn zoon gratie zal verlenen. John Shipton is bezorgd over het proces tegen zijn zoon in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment zit Assange daar in de gevangenis, omdat hij in de Verenigde Staten wordt gezocht wegens het lekken van staatsgeheimen.