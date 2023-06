Australische politie zoekt met helikopter en drone naar vermiste Céline (31): “Dat ze verloren gelopen is in het bos is een van de pistes die we onderzoeken”

De Australische politie zet de zoektocht voort naar de vermiste Belgische Céline Cremer (31) op het eiland Tasmanië. De vrouw was voor het laatst gezien op 17 juni, zegt de politie. Die zoekt met teams op de grond en een drone, maar zal ook een helikopter inzetten als de weersomstandigheden dat toelaten. Ondertussen wacht de familie van Céline in België met een bang hart op meer nieuws.

De politie zegt nog steeds te zoeken aan de wandeling bij de Waratah Falls, ook wel de Philosopher Falls genoemd. Daarbij zijn zoekteams op de grond en een politiedrone ingezet. Later op de dag kan ook een politiehelikopter de lucht in, als de weersomstandigheden dat toelaten.

Volgens de update van de politie was de vrouw het laatst gezien in het plaatsje Waratah op 17 juni, op een tiental kilometer van de wandeling. Die staat te boek als eenvoudig, maar het is momenteel winter in Australië. “De weersomstandigheden zijn slecht, met lichte sneeuwval in het gebied”, aldus de politie. Deze periode van het jaar is het er koud. Er wordt 1 tot 4 graden voorspeld in de regio.

De wagen waarmee Céline reisde, is teruggevonden op een parking waar de wandeling start, zei de politie al in een opsporingsbericht op dinsdag. Haar gsm is dood. De laatste verbinding met het internet dateert van 20 juni.

De vrouw was van plan om op 21 juni de veerboot te nemen naar Melbourne. Maar ze is nooit aan boord gegaan van de ‘Spirit of Tasmania’ voor die overtocht naar het vasteland. De Australische politie wil dat iedereen die sinds 12 juni op de parkeerplaats bij Philosopher Falls is geweest contact met hen opneemt, vooral als ze Célines auto, met kenteken E40TF, hebben gezien. “Dat ze verloren gelopen is in het bos is een van de pistes die we onderzoeken”, verklaarde de politie woensdag op een persconferentie.

Ondertussen wacht de familie van Céline in België met een bang hart op meer nieuws. “De politie heeft ons uitgelegd dat er weinig kans is om mijn zus levend terug te vinden, als ze zich geblesseerd heeft of verloren gelopen is”, vertelt zus Amélie, die ook vreest dat ze misschien de verkeerde persoon is tegengekomen.

“Open je ogen en als je tijd hebt, ga dan zoeken met de politie, doe het alsjeblieft voor onze familie. Ik blijf hopen dat ze gevonden wordt. Wat er ook gebeurt, ik wil gewoon weten waar ze is”, zo heeft Amélie eveneens aan het Australische ‘9 News’ laten weten.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken staat in contact met de familie van de vrouw. Ook de Belgische ambassade in Canberra volgt de situatie op de voet, samen met de lokale autoriteiten.

