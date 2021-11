Australische politie onderzoekt of meer mensen betrokken waren bij ontvoering Cleo Smith

De 36-jarige Kelly werd aangeklaagd voor meerdere feiten, waaronder het ontvoeren van een kind jonger dan 16 jaar. Volgens hoofddetective Cameron Blaine loopt het onderzoek naar de ontvoeringszaak goed, maar is er nog werk aan de winkel. “Onze focus deze week is erachter komen of er nog iemand was betrokken. Dat is waarom we hier nog steeds zijn”, aldus Blaine. “Daarom vragen we dat mensen die contact hadden met meneer Kelly, hem hebben gezien, met hem hebben afgesproken of met hem hebben getelefoneerd tijdens de relevante periode, zichzelf melden bij de politie.”