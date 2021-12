Australische parlementsleden roepen premier Morrison op om te bemiddelen in zaak Assange: “Journalistiek is geen misdaad”

UpdateAustralische parlementsleden hebben premier Scott Morrison gevraagd om te bemiddelen in de zaak rond de Australische WikiLeaks-oprichter Julian Assange (50). Zo raakte vrijdag bekend dat het Britse hooggerechtshof de toestemming heeft gegeven om Assange aan de Verenigde Staten uit te leveren. De Australiër wordt in de VS onder meer beschuldigd van spionage en het verspreiden van staatsgeheimen. “De premier moet Assange thuisbrengen”, aldus de voorzitter van de groene partij, Adam Bandt.

“Een Australische burger wordt vervolgd voor het publiceren van details over oorlogsmisdaden, maar onze regering doet niets”, klinkt het. De non-profitorganisatie van Julian Assange, WikiLeaks, zou honderden gelekte documenten over de rol van de VS in de oorlogen in Afghanistan en Irak hebben gepubliceerd. Er lopen verschillende aanklachten tegen Assange en hij riskeert in de VS tot maximaal 175 jaar cel.

Herbekijk ook: Julian Assange mag uitgeleverd worden aan VS

“Onderdrukking van persvrijheid”

Verschillende Australische parlementsleden, waaronder Andrew Wilkie, eisen nu dat Morrison “deze waanzin beëindigt” en de VS en het VK vraagt om Assange vrij te laten. Volgens de politici is de beslissing een “cruciaal moment in de strijd tegen de onderdrukking van persvrijheid”. “Journalistiek is geen misdaad”, klinkt het onder meer.

Ook de VN-rapporteur van mishandeling, Nils Melzer, uit felle kritiek op de beslissing van het Britse hooggerechtshof. “Je kan denken wat je wil over Assange, maar hij is niet in een toestand om uitgeleverd te worden”, zei Melzer. Hij noemde het verdict bovendien “een tekortkoming van de Britse rechtspraak”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Australische premier Morrison maakte in het verleden al minachtende opmerkingen over actrice en verdediger van Assange, Pamela Anderson. Zij verscheen in een Australisch televisieprogramma waarin ze Morrison opriep om “zijn vriend te verdedigen, Assanges paspoort terug te geven en hem terug naar Australië te brengen”. “Wees trots op hem en organiseer een parade voor hem wanneer hij thuiskomt”, klonk het toen.

Mentale toestand

Begin dit jaar oordeelde rechter Vanessa Baraitser dat de mentale gezondheidstoestand van de WikiLeaks-oprichter niet toeliet om hem aan de Verenigde Staten uit te leveren. De beslissing van Baraitser was gebaseerd op het risico dat Assange in een zwaarbeveiligde gevangenis onder bijzonder strenge omstandigheden zou worden opgesloten, wat volgens de psychologen van de Australiër zou kunnen leiden tot zelfmoordpogingen. De VS gingen echter in beroep tegen de beslissing en dat beroep werd vrijdag geautoriseerd.

Het verdict betekent niet dat Assange binnenkort aan de Amerikanen zal worden uitgeleverd. Het is nu opnieuw aan een lagere Britse rechtbank om zich uit te spreken over het lot van de Australiër.

Assange probeert al jarenlang uit de handen van de Amerikanen te blijven. Hij vluchtte om die reden in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij uiteindelijk zeven jaar woonde. In 2019 werd Assange uit het pand verwijderd en veroordeeld tot een celstraf voor het overtreden van de afspraken van zijn vrijlating op borgtocht. De 50-jarige Australiër zit sindsdien in de gevangenis in Londen.

Volledig scherm Mensen protesteren aan het Britse hooggerechtshof tegen het verdict in de zaak rond Julian Assange. © Photo News

Volledig scherm De echtgenote van Assange, Stella Moris, spreekt de pers toe. © Photo News