Australische moeder zit al 18 jaar in cel voor doden vier kinderen, maar nieuw onderzoek wijst nu toch op natuurlijke overlijdens

“De ergste vrouwelijke seriemoordenaar van Australië” wordt Kathleen Folbigg (53) genoemd. Achttien jaar zit ze al in de cel voor het doden van haar vier kinderen, die één voor één stierven tussen 1989 en 1999. Nieuw genetisch onderzoek heeft nu echter aangetoond dat er “een sterk vermoeden” is dat het toch om natuurlijke overlijdens ging. En dat de vrouw dus onschuldig in de gevangenis zit. Negentig vooraanstaande wetenschappers en Nobelprijswinnaars pleiten nu voor haar onmiddellijke vrijlating.

Folbigg kreeg in 2003 dertig jaar cel voor de moord op de kleine Patrick, Sarah en Laura en doodslag op haar eerstgeboren kind Caleb. Allemaal waren ze tussen enkele dagen en enkele maanden oud toen ze onder verdachte omstandigheden stierven.

Caleb was amper negentien dagen toen hij stierf in 1989. Zijn moeder had hem te slapen gelegd in de kamer naast die van zichzelf en haar man Craig. Tussen middernacht en twee uur ‘s morgens had hij zich nog laten horen, maar later vond Folbigg hem dood in zijn bedje. Wiegendood, was de aanvankelijke conclusie.

Telefoon

Een goed jaar later beviel Folbigg van een tweede zoon, Patrick. Goed vier maanden na zijn geboorte werd Craig plots wakker in het midden van de nacht door het geschreeuw van zijn vrouw. Ze stond aan het wiegje van hun zoon en Craig merkte dat hij niet meer ademde. De man begon direct te reanimeren. Patrick overleefde het, maar bleek epilepsie te hebben. Nog eens vier maanden later kreeg Craig op het werk plots telefoon van zijn vrouw. “Het is weer gebeurd”, snikte ze. Zijn zoon bleek nu wel dood te zijn. Hij was amper acht maanden oud.

Volledig scherm Kathleen Folbigg met haar dochter Laura in 1999. © ©BrunoPress

Het koppel kreeg in 1992 en 1997 nog twee dochtertjes en zij ondergingen hetzelfde lot. Sarah stierf in 1993, toen ze amper tien maanden was. Ook aan wiegendood. En Laura stierf in 1999, op negentien maanden. Voor haar kon geen doodsoorzaak aangewezen worden. Het leek alsof het gezin achtervolgd werd door het noodlot. Tot Craig het dagboek van zijn vrouw vond.

Daarin schreef ze onder meer hoe ze “in een gevaarlijke gemoedstoestand” was en “de controle” verloor. “Op mijn slechtste momenten ben ik geen aangenaam persoon om in de buurt te hebben”, klonk het. Zelf vertelde Folbigg later dat haar dagboek gewoon toonde hoe depressief ze was en dat haar gevoelens haar erg prikkelbaar maakten. “Ik weet niet waarom mijn kinderen gestorven zijn, maar ik heb hen niet gedood”, klonk het. “Ik gaf mezelf gewoon de schuld voor alles. Ik voelde me verantwoordelijk. Dat doen moeders nu eenmaal.”

Vader

Ook een verwijzing naar haar afkomst werd onder de loep genomen. “Het spreekt voor zich dat ik de dochter van mijn vader ben”, schreef ze op zeker moment. Haar vader vermoordde haar moeder in 1968, toen Folbigg maar achttien maanden oud was. Haar moeder was thuis vertrokken na een ruzie over geld. Haar - dronken - vader ging achter haar aan en stak haar neer op een voetpad in Sydney.

Volledig scherm Kathleen Folbigg in 2003. © BELGA/AFP

Hoewel ze nergens in haar dagboek expliciet schreef dat ze haar kinderen iets had aangedaan, was het toch dat dagboek dat uiteindelijk tot haar veroordeling leidde. Het Openbaar Ministerie voerde aan dat ze haar kinderen op een moeilijk moment verstikt had en de rechtbank volgde die redenering. Onterecht, zo lijkt nu.

Donderdag riepen 90 vooraanstaande wetenschappers - onder wie twee Nobelprijswinnaars - op om Folbigg onmiddellijk vrij te laten. Ze verwezen naar een genetisch onderzoek van vorig jaar waaruit bleek dat zeker twee van de kinderen een extreem zeldzame genetische afwijking hadden waardoor ze een verhoogd risico liepen op hartproblemen. Daardoor was er “een sterk vermoeden” dat de twee meisjes toch een natuurlijke dood waren gestorven, zo klinkt het.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat ook de twee jongens ook een zeldzame genetische afwijkingen hadden. Studies bij muizen tonen aan dat die gelinkt kan worden aan dodelijke epileptische aanvallen. De experten drukken er ook op dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs was dat wees op verstikking.

Gratie

Het is de gouverneur van de Australische provincie Nieuw-Zuid-Wales - Margaret Beazley - die Folbigg gratie kan verlenen. Als ze dat wil doen, wacht ze daar beter niet te lang mee, want Folbigg heeft het zwaar in de cel. Op 1 januari werd “de meest gehate vrouw van Australië” nog in elkaar geslagen door een andere gedetineerde nadat ze overgebracht was naar een andere gevangenis. Ze wordt nu extra beveiligd, maar vrienden vrezen voor haar leven.