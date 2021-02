Australische journaliste in China aangehouden wegens delen van staatsgeheimen

Een Australische journaliste die zes maanden geleden in China werd opgepakt, is volgens de Australische regering formeel aangehouden vanwege "het illegaal verstrekken van staatsgeheimen in het buitenland". Cheng Lei werkte voor de Engelstalige Chinese staatszender CGTN en zat sinds 14 augustus zonder duidelijke reden vast.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zei dat de Chinese autoriteiten haar hadden laten weten dat Cheng op 5 februari formeel is aangehouden nadat zij afgelopen augustus uit het zicht was verdwenen. "De Chinese autoriteiten hebben meegedeeld dat mevrouw Cheng is gearresteerd op verdenking van het illegaal verstrekken van staatsgeheimen in het buitenland", zei Payne in een verklaring.



De betrekkingen tussen China en Australië zijn verslechterd nadat de Australische premier Scott Morrison opriep tot een internationaal onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Ook heeft Australië de Chinese telecomgigant Huawei uitgesloten van deelname aan de 5G-uitrol en een wet aangenomen die buitenlandse inmenging, met name vanuit China, moet tegengaan. Peking heeft sindsdien meerdere handelssancties tegen Australië ingesteld.

Payne zei dat Australische diplomaten Cheng zes keer hadden bezocht sinds ze werd vastgehouden, voor het laatst op 27 januari. "De Australische regering heeft haar ernstige bezorgdheid over de detentie van mevrouw Cheng regelmatig op hoog niveau geuit, ook over haar welzijn en detentieomstandigheden", zei ze. "We verwachten dat aan de basisnormen van rechtvaardigheid, procedurele rechtvaardigheid en humane behandeling wordt voldaan, in overeenstemming met internationale normen."

Cheng was de tweede spraakmakende Australische burger die in Peking werd aangehouden nadat schrijver Yang Hengjun in januari 2019 werd gearresteerd op verdenking van spionage. De journaliste heeft een aantal Facebook-posts geschreven waarin ze kritisch staat tegenover de Chinese president Xi Jinping en de Chinese aanpak van de uitbraak van het coronavirus.