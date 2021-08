Australische hoofdstad Canberra in lockdown na eerste coronabesmetting in een jaar

Recordaan­tal coronabe­smet­tin­gen in regio van Sydney ondanks strenge maatrege­len

10 augustus In de Australische deelstaat New South Wales, met Sydney als hoofdstad, is een recordaantal besmettingen vastgesteld, hoewel in de staat al enige tijd een strenge lockdown geldt. Op 24 uur tijd werden in de staat 356 nieuwe besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Dat melden de gezondheidsautoriteiten dinsdag.