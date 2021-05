Australische deelstaat Queensland betaalt mensen om in 'het paradijs' te komen werken

Griekse wetenschap­per bouwt grootste zeppelin ooit gedeelte­lijk na en ontrafelt mysterie van Hindenburg-ramp

19 mei Het grootste luchtschip ooit door de mens gebouwd ging op 6 mei 1937 net voor de landing in New Jersey in amper een halve minuut compleet in vlammen op. 36 mensen overleefden de ramp met de zeppelin genaamd Hindenburg niet. De Griekse wetenschapper Konstantinos Giapis heeft nu het mysterie ontrafeld hoe de zeppelin plots vuur kon vatten.