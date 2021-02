Australische bosbrand woedt verder: ruim 70 huizen verwoest nabij Perth

Bosbranden verwoesten dertigtal huizen in Australi­sche stad Perth waar sinds zondag ook een lockdown van kracht is

2 februari In de buurt van de Australische stad Perth woedt een bosbrand die al een dertigtal huizen getroffen heeft. Nog meer huizen worden bedreigd door de vlammen, vooral in de gemeentes Brigadoon en Gidgegannup. In de hele stad geldt momenteel een lockdown vanwege het coronavirus.