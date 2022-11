Australische bestuurder ontloopt zware boete omdat zijn iPhone "geen mobiele telefoon" is

Gallaher werd achter het stuur betrapt met een iPhone 6 in de hand. Daar staat in de Australische staat Queensland een boete van omgerekend 700 euro op en kost je ook vier punten op je Australische rijbewijs dat met punten werkt. Zelfs als je in de file of voor een rood licht stilstaat.

Gallaher, die zichzelf voor de rechtbank vertegenwoordigde, slaagde erin de rechter ervan te overtuigen dat zijn iPhone op het moment van de inbreuk geen mobiele telefoon was, omdat er geen simkaart inzat. De bestuurder had nog een andere gsm in de auto liggen en die was netjes handsfree hanteerbaar. De iPhone gebruikte hij als draagbare muziekspeler, zeg maar als iPod. Sms’en of telefoneren kon hij er niet mee.

Rechter Dzenita Balic ging mee in de argumentatie en was eveneens van mening dat de iPhone op dat bewuste moment niet viel onder de definitie van een mobiele telefoon. Ze sprak Gallaher daarom vrij. Ze voegde er wel aan toe dat het gedrag van Gallaher in het verkeer even gevaarlijk was als het gebruik van een mobiele telefoon.

Mark Bailey, minister van Verkeer van Queensland, vindt het vonnis “ongewoon” en wijst erop dat de wet als doel heeft te vermijden dat “een bestuurder afgeleid wordt” in het verkeer, wat volgens de rechter wel degelijk het geval was. Hij is van plan eventuele hiaten in de wet te dichten.