Australisch opsporingsprogramma vermoedt dat Theo Hayez niet alleen was bij verdwijning

De verdwijning van Théo Hayez (18) op 31 mei 2019 in de buurt van surfparadijs Byron Bay in Australië is één van de meest raadselachtige verdwijningszaken uit de recente geschiedenis. De locatiegegevens van zijn smartphone zorgen nu voor een grote doorbraak in de zaak. Dat bericht de Australische televisiezender Channel 9.

De politie gaat ervan uit dat Théo nabij de vuurtoren in het water viel, maar de familie heeft sterke vermoedens dat dat verhaal niet klopt. Volgens zijn familie en vrienden was Théo een nuchtere jongeman die genoot van zijn avontuur in Australië. Hij reisde het hele land door en kwam uiteindelijk terecht in Byron Bay, waar hij Antoine Van Laethem, een andere Belgische rugzaktoerist - ontmoette.

De twee gingen op 31 mei 2019 naar een populaire bar met een slechte reputatie bij de lokale bevolking: Cheeky Monkey’s. Iets voor 23 uur werd Théo uit de bar gezet door de bewaker die beweerde dat hij dronken was. Op bewakingsbeelden is te zien hoe Théo om iets na 23 uur met voorovergebogen hoofd met zijn smartphone bezig is. Daarna loopt hij uit beeld en verdwijnt voor altijd.

Na bijna een week van stilte slaat de moeder van Théo alarm. De familie vliegt vanuit België naar Australië om samen met de politie en vrijwilligers op zoek te gaan naar de vermiste Théo. De dagen zonder nieuws over Théo werden uiteindelijk maanden. De moeder van Théo probeerde intussen toegang te krijgen tot de online accounts van haar zoon. Na talloze pogingen lukt het uiteindelijk.

Theo Hayez werd uit de bar gezet. Volgens een getuige kon hij nauwelijks nog op zijn benen staan.

Gegevens

Het programma “Under Investigation”, dat maandagavond lokale tijd uitgezonden is op de zender Channel 9, focust op het politieonderzoek en de vermoedens van familieleden van Théo, de privédetective Ken Gamble en de consultant in cyberveiligheid Nigel Phair. Zij onderzochten de gegevens en geolocaties die van de telefoon van Théo konden worden gerecupereerd, hoewel het toestel nooit is gevonden.

Een analyse van de gegevens van zijn smartphone toonde aan dat Théo niet terugkeerde naar het hostel waar hij verbleef. De weg ging in de richting van Tallow Beach in Byron Bay. Toen draaide hij plots een dichtbegroeid pad op. Voor iemand die er nog nooit was geweest, was het pad haast onvindbaar.

Ondanks nogal de bizarre route, leek Théo op dat moment behoorlijk ontspannen. Om 00.23 uur nam hij zelfs even de tijd om naar een korte YouTube-video van een comedyshow te kijken. Daarna verliet hij de plek, weg van het strand richting het struikgewas boven Cosy Corner. Na een Google Maps-zoektocht om terug te keren naar zijn hostel zette hij zijn locatiegegevens uit, maar experts konden zijn route nog steeds volgen met behulp van gegevens van nabijgelegen gsm-masten.

Archiefbeeld, speurders in de buurt van de vuurtoren (Byron Bay).

Niet alleen

Misschien wel het meest verontrustende deel van de hele verdwijningszaak zijn de laatste signalen om 00.57 uur. Zijn telefoongegevens, geanalyseerd door cyberexpert Nigel Phair, onthullen dat de smartphone van Théo een WiFi-connectie maakte met een ander mobiel apparaat. Nadat hij de hele avond zijn telefoon had gebruikt, stopte plots elk signaal om 01.01 uur. De volgende 12 uur werd geen enkele activiteit meer geregistreerd via zijn smartphone, maar het apparaat bleef wel aan staan.

Volgens de familie van Théo is het dat moment waarop de politie vermoedt dat de jongeman in het water is gevallen en uiteindelijk verdronk. Hoewel de locatiegegevens van Théo waren uitgeschakeld, kon Google hem nog steeds volgen via een complex - en tot enkele jaar geleden nog geheim - softwaresysteem dat alleen is geïnstalleerd op Android-smartphones. Ondanks het digitale spoor van Théo, is zijn telefoon nooit gevonden.

De makers van het onderzoeksprogramma suggereren dat de Belg niet alleen was toen hij verdween. Hij zou op een bepaald moment zijn gsm niet meer bij zich gehad hebben, terwijl het toestel wel nog steeds werd verplaatst. Dat is te zien op de locatiegegevens. “Wij zijn er vrij zeker van dat er een of meer mensen waren die Theo die nacht had kunnen ontmoeten”, verklaarde Jean-Philippe Pector, de peter van Hayez, in het programma. Hij riep mensen die informatie hadden opnieuw op om zich te melden.