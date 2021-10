Australisch meisje (4) verdwijnt midden in de nacht tijdens kampeertrip met ouders: politie start grote zoekactie met helikopters, drones en duikers

Kust De eerste hitte, daar zijn de verloren gelopen kindjes aan zee: met deze 7 tips speel je je kleine spruit niet kwijt op het strand

17 juni Het is sinds een week over de koppen lopen op het strand van Oostende. Onvermijdelijk gaat dat gepaard met verloren gelopen kinderen. Een meisje van 8 bleek ’s avonds liefst 2,5 uur spoorloos en haar ouders waren doodongerust. Ze werd uiteindelijk 2 kilometer verder gezond en wel teruggevonden, maar het is de schrik van elke ouder. Hoe kan je dit vermijden? An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst geeft ons liefst zeven tips.