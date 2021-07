Australiër zwaargewond na aanval door haai

Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen Heeft u Ragna, de ontsnapte Amerikaan­se zeearend, gezien? “Probeer hem zeker niet zelf te vangen”

27 juli De zoektocht naar Ragna, de Amerikaanse zeearend die een maand geleden ontsnapte tijdens een demonstratie in Ronneburg in Duitsland, heeft helaas nog niets opgeleverd. Vorige week dook de roofvogel plots op in Orsmaal bij Linter en woensdag en donderdag werd hij gespot in Landen. De eigenaar schakelde valkenier Ralf Rallinger in om het dier op te sporen en terug te halen. Ralf roept nu op zijn beurt de hulp van onze lezers in. “Maar drijf Ragna zeker niet in het nauw.”