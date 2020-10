Australiër aangeklaagd voor seksuele chantage van 112 meisjes wereldwijd

Nederlan­der hackt Twitterac­count van Trump voor tweede keer: wachtwoord was "maga2020!”

22 oktober Een Nederlander heeft het Twitteraccount @realDonaldTrump van de Amerikaanse president Donald Trump gehackt. Dat meldt RTL Nieuws. De Nederlander, ethisch hacker Victor Gevers, heeft geen tweets verstuurd of privéberichten gelezen. Al had hij dat evengoed wél kunnen doen. We hebben geen bewijs gezien om deze bewering te staven”, zegt Twitter in een reactie aan Amerikaanse media.