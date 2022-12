Australiër (74) die ontmaskerd werd door populaire podcast veroordeeld tot 24 jaar cel voor moord op zijn vrouw

Chris Dawson, de 74-jarige Australische man die 40 jaar geleden zijn vrouw Lynette vermoordde, is veroordeeld tot een celstraf van 24 jaar. De moordzaak bleef jarenlang onopgelost, tot er in 2018 een doorbraak kwam dankzij de populaire podcast ‘The Teacher’s Pet’.

Chris Dawson, die werkte als leerkracht in een middelbare school, is schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw Lynette Dawson. Volgens rechter Ian Harrison werd Dawson gedreven door zijn verliefdheid op een 16-jarige leerlinge die ook de babysitter van zijn kinderen was. Met haar zou Chris later trouwen. Hij zag haar als de “vervangster” van zijn vrouw.

Omdat Lynettes lichaam nooit is gevonden, bleef haar verdwijning lange tijd een mysterie. Volgens Chris zou Lynette, die in 1982 33 jaar was, hem en hun jonge kinderen zonder verklaring hebben verlaten, mogelijk om zich aan te sluiten bij een religieuze sekte. Ze liet echter al haar spullen, waaronder haar juwelen en zelfs haar contactlenzen achter, wat vragen deed rijzen bij journalist Hedley Thomas, die de podcast ‘The Teacher’s Pet’ aan de zaak wijdde. Toen de podcast wereldwijd populair werd, heropende de Australische politie het onderzoek.

Volledig scherm Chris Dawson op weg naar de rechtbank (30/08/2022). © Getty Images

“Waarom ben je niet gewoon van haar gescheiden?”

De journalist zorgde met zijn podcast uiteindelijk voor een doorbraak: Chris Dawson zou zijn vrouw vermoord hebben. In 2018 werd hij gearresteerd. In de hoop dat de media-aandacht zou afnemen, werd de rechtszaak uitgesteld. Tijdens de zitting smeekte dochter Shanelle Dawson, die amper vier jaar oud was toen haar moeder verdween, haar vader om de locatie van het lichaam bekend te maken. “Waarom ben je niet gewoon van haar gescheiden? Ons, wij die van haar houden en haar nodig hadden, haar laten houden?”

De advocaten van Dawson, die nog steeds beweert dat hij onschuldig is, hebben al laten weten dat ze in beroep zullen gaan. Na 18 jaar zou de man voorwaardelijk kunnen vrijkomen, maar volgens rechter Harrison zal hij naar alle waarschijnlijkheid sterven in de cel.