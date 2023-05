Australië wordt eerste land dat “recreatief vapen” bant

“Eigenlijk is de Wag­ner-groep uitgevon­den in de VS”: hoe Jevgeni Prigozjin de mosterd haalde bij een adviseur van Donald Trump

Hij stuurde huurlingen ten oorlog en draaide zijn hand niet voor wreedheden om. Had altijd een grote bek en kwam daar vaak door in de problemen. Maar hij voelde zich gesteund door zijn contacten tot op het presidentiële niveau. Nee, het is de Wagner-baas niet over wie het gaat, maar de man bij wie Jevgeni Prigozjin de mosterd haalde. De échte uitvinder van een leger in het leger, dat zich meer kan permitteren dan gewone soldaten. En het is een Amerikaan.