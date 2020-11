Australië woedend op China wegens delen nepfoto Australische militair

Bolsonaro wacht nog even met felicita­ties voor Biden: "Volgens mijn bronnen was er veel fraude”

29 november De Braziliaanse president Jair Bolsonaro houdt de felicitaties voor de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden nog even op zak. "Volgens mijn bronnen was er veel fraude bij de verkiezingen." Hij vraagt zich af of de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wel met zekerheid vastgesteld kan worden.